GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4852 liradan, euro 38,3113 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 4 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4852 TL 36,4885 TL Euro (€) 38,3113 TL 38,3500 TL İngiliz Sterlini (£) 46,3710 TL 46,3815 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4852 TL

36,4852 TL Dolar ($) Satış: 36,4885 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,3113 TL

38,3113 TL Euro (€) Satış: 38,3500 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,3710 TL

46,3710 TL Sterlin (£) Satış: 46,3815 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.648,52 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4852 TL'den alış, 36,4885 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.831,13 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,3113 TL'den alış, 38,3500 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4350 liradan, Euro 38,2530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4330 liradan alınan dolar, 36,4350 liradan satılıyor. 38,2510 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,2530 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4410 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 38,2070 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra Trump, Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda "ABD'nin büyük çiftçilerine: ABD içinde satılacak çok sayıda tarım ürününü üretmeye hazırlanın. 2 Nisan'da dışarıdan gelen ürünlere tarifeler uygulanacak." ifadelerini kullanarak, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da başlayacağını tekrar anımsattı.

Ayrıca, Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları da geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Ekonomik belirsizliklerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüşünü sürdürerek yüzde 4,15'e inerken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 106,6 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 1,1 yükselişle 2 bin 891 dolardan kapanan altının ons fiyat, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 890 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 71 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,76, Nasdaq endeksi yüzde 2,64 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,48 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

ASYA VE AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Birliğinin (AB) savunma harcamalarını artıracağını yönelik beklentiler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde negatif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin tarife adımları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Artan ticaret savaşı endişeleri bölgedeki ana gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük vergisine karşın Çin'in atacağı adımlar yakından takip ediliyor.

Tarifelere karşın Çin tarafının bazı ABD ürünlerine yüzde 10 ila 15 oranında tarife uygulayacağı ve tarifelerin 10 marttan itibaren geçerli olacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı.

• 14.30 Türkiye, şubat ayı reel efektif döviz kuru.

• 14.30 Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri.