GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 4 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 38,0100 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 42,0485 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 4 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0100 liradan, euro 42,0485 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 4 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
4 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
4 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|38,0100 TL
|38,0133 TL
|Euro (€)
|42,0485 TL
|42,0567 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|49,6621 TL
|49,6791 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 38,0100 TL
- Dolar ($) Satış: 38,0133 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 42,0485 TL
- Euro (€) Satış: 42,0567 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 49,6621 TL
- Sterlin (£) Satış: 49,6791 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.801,00 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0100 TL'den alış, 38,0133 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.204,85 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 42,0485 TL'den alış, 42,0567 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9403'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 42,0870'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 49,7470'ten satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.