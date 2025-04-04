GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0100 liradan, euro 42,0485 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 4 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0100 TL 38,0133 TL Euro (€) 42,0485 TL 42,0567 TL İngiliz Sterlini (£) 49,6621 TL 49,6791 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0100 TL

38,0100 TL Dolar ($) Satış: 38,0133 TL

EURO

Euro (€) Alış: 42,0485 TL

42,0485 TL Euro (€) Satış: 42,0567 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,6621 TL

49,6621 TL Sterlin (£) Satış: 49,6791 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.801,00 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0100 TL'den alış, 38,0133 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.204,85 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 42,0485 TL'den alış, 42,0567 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9403'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 42,0870'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 49,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.