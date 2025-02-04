GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 4 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,0016 liradan, euro 37,1568 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 4 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

4 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

4 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,0016 TL 36,0068 TL Euro (€) 37,1568 TL 37,1803 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7223 TL 44,7367 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

4 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,0016 TL

36,0016 TL Dolar ($) Satış: 36,0068 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,1568 TL

37,1568 TL Euro (€) Satış: 37,1803 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7223 TL

44,7223 TL Sterlin (£) Satış: 44,7367 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.600,16 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 4 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,0016 TL'den alış, 36,0068 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.715,68 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 4 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,1568 TL'den alış, 37,1803 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,0110 liradan, Euro 37,0650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,0090 liradan alınan dolar, 36,0110 liradan satılıyor. 37,0630 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,0650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9930 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,9610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi yürürlüğe girmesinin risk iştahını olumsuz etkilemesiyle, karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği tarifelerin neden olduğu endişeler dün piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergilerinin ertelenmesi ABD piyasalarında satış baskısını sınırlı da olsa azalttı.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade ederek, halihazırda enflasyonla mücadele eden ekonomilerin öncelikle diyalog yollu bir stratejiyi seçtiklerini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda, tarifelerin enflasyon üzerinde oluşturduğu risklere işaret etti. Boston Fed Başkanı Susan Collins, tarifelerin fiyatlar üzerinde etkisinin olmasının beklendiğini belirtti.

Altının ons fiyatı yeni güne yatay seyirle 2 bin 817 dolarda başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 75 dolardan satılıyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Trump yönetiminin ek gümrük vergisi uygulamalarına yönelik haberler ve Avrupa Birliği'nin de ilave gümrük vergilerine tabi olacağına yönelik söylemler Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, açıklanan verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) parasal gevşemesine paralel olarak imalat sanayi aktivitesinde canlanma olabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Asya tarafında pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. Trump yönetiminin Çin ile görüşmeyi planlaması ve Kanada ile Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini ertelemesi yüzde 10'luk gümrük vergisinde müzakere olasılığını gündeme getirdi.

Analistler, Çin tarafının müzakere etmeye sıcak baktığını ifade ederek, halihazırda ülkede devam eden zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının Çin ekonomisi için yeterince yıpratıcı olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Çin'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: