GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

5 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,2530 TL 41,2559 TL Euro (€) 48,2072 TL 48,2210 TL İngiliz Sterlini (£) 55,5936 TL 55,6039 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.125,30 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 5 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,2530 TL'den alış, 41,2559 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.820,72 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 5 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,2072 TL'den alış, 48,2210 TL'den satış işlemi görmektedir.

Dün doların satış fiyatı 41,1620, euronun satış fiyatı ise 48,0580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR ABD'NİN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar beklenenden daha fazla gevşeyebileceği ihtimalini artırmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyeceğine dair kuvvetlenen öngörüler piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD'de S&P 500 endeksi dün rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu verilerin ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin risklerin arttığına işaret etmesiyle Fed'in faiz indirimleri konusunda politika alanının genişlediği görülüyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 17 Eylül'de bankanın faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, ekim toplantısında da faiz indirimine gidilebileceği ihtimali güçleniyor.

Para piyasalarında Fed'in ekimde yüzde 57 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği, yüzde 43 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor. Ekimde politika faizinin sabit tutulması durumunda aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada ABD tahvil piyasasında politika duyarlılığı yüksek olan 2 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan gerileyerek 1 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 6 baz puanlık düşüşle yüzde 4,16'ya inerek mayıs başından sonra en düşük seviyesine çekildi.

Ülkede önceki gün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin iş gücü talebinin azaldığına işaret etmesinin ardından dün açıklanan veriler de iş gücü piyasasındaki büyümenin yavaşladığını ortaya koydu. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına dair önemli sinyaller vereceğini ifade ederek, beklentilerin, ağustosta tarım dışı istihdamın 75 bin artması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e yükselmesi yönünde şekillendiğini aktardı.