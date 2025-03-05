GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 5 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4429 liradan, euro 38,7701 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 5 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

5 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

5 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4429 TL 36,4520 TL Euro (€) 38,7701 TL 38,7815 TL İngiliz Sterlini (£) 46,6344 TL 46,6612 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

5 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4429 TL

36,4429 TL Dolar ($) Satış: 36,4520 TL

EURO

Euro (€) Alış: 38,7701 TL

38,7701 TL Euro (€) Satış: 38,7815 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 46,6344 TL

46,6344 TL Sterlin (£) Satış: 46,6612 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.644,29 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 5 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4429 TL'den alış, 36,4520 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.877,01 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 5 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 38,7701 TL'den alış, 38,7815 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4490 liradan, euro 38,7980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4470 liradan alınan dolar, 36,4490 liradan satılıyor. 38,7960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,7980 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 38,4310 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.