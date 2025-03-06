GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Mart 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Mart euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 36,4447 liradan, euro 39,4230 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Mart 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 MART 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Mart 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 36,4447 TL 36,4543 TL Euro (€) 39,4230 TL 39,4633 TL İngiliz Sterlini (£) 47,0723 TL 47,1120 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 36,4447 TL

36,4447 TL Dolar ($) Satış: 36,4543 TL

EURO

Euro (€) Alış: 39,4230 TL

39,4230 TL Euro (€) Satış: 39,4633 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 47,0723 TL

47,0723 TL Sterlin (£) Satış: 47,1120 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.644,47 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 36,4447 TL'den alış, 36,4543 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.942,30 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Mart 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 39,4230 TL'den alış, 39,4633 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4310 liradan, euro 39,4750 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,4290 liradan alınan dolar, 36,4310 liradan satılıyor. 39,4730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 39,4750 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,4310 lira, euronun satış fiyatı ise 39,1060 lira olmuştu.