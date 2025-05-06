GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,5920 liradan, euro 43,7740 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,5920 TL 38,5964 TL Euro (€) 43,7740 TL 43,7793 TL İngiliz Sterlini (£) 51,4264 TL 51,4410 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,5920 TL

38,5920 TL Dolar ($) Satış: 38,5462 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,7740 TL

43,7740 TL Euro (€) Satış: 43,7793 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,4264 TL

51,4264 TL Sterlin (£) Satış: 51,4410 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.854,35 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 3.859,20 TL'den alış, 38,5964 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.377,40 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,7740 TL'den alış, 43,7793 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar dolar 38,6080 liradan, euro 43,7350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6060 liradan alınan dolar, 38,6080 liradan satılıyor.

43,7330 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,5830 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD ekonomisi olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.