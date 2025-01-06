GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,3631 liradan, euro 36,4945 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,3631 TL 35,3699 TL Euro (€) 36,4945 TL 36,5203 TL İngiliz Sterlini (£) 44,0250 TL 44,0797 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,3631 TL

35,3631 TL Dolar ($) Satış: 35,3755 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,4945 TL

36,4945 TL Euro (€) Satış: 36,5203 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,0250 TL

44,0250 TL Sterlin (£) Satış: 44,0797 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.536,31 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,3631 TL'den alış, 35,3699 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.649,45 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,4945 TL'den alış, 36,5203 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, euro 36,4580 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,3560 liradan alınan dolar, 35,3580 liradan satılıyor.

36,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4580 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,3700 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4010 lira olmuştu.