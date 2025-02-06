GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?
Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 6 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 35,9197 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 37,4134 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,9197 liradan, euro 37,4134 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!
6 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
6 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|35,9197 TL
|35,9369 TL
|Euro (€)
|37,4134 TL
|37,4623 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|44,8717 TL
|44,9002 TL
*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.
ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI
6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
ABD Doları
- Dolar ($) Alış: 35,9197 TL
- Dolar ($) Satış: 35,9369 TL
EURO
- Euro (€) Alış: 37,4134 TL
- Euro (€) Satış: 37,4623 TL
STERLİN
- Sterlin (£) Alış: 44,8717 TL
- Sterlin (£) Satış: 44,9002 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 3.591,97 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,9197 TL'den alış, 35,9369 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 3.741,34 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,4134 TL'den alış, 37,4623 TL'den satış işlemi görmektedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 35,9230 liradan, euro 37,4080 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,9210 liradan alınan dolar, 35,9230 liradan satılıyor.
37,4060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4080 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,9250 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4360 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.