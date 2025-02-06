GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 6 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,9197 liradan, euro 37,4134 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 6 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

6 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

6 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,9197 TL 35,9369 TL Euro (€) 37,4134 TL 37,4623 TL İngiliz Sterlini (£) 44,8717 TL 44,9002 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,9197 TL

35,9197 TL Dolar ($) Satış: 35,9369 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,4134 TL

37,4134 TL Euro (€) Satış: 37,4623 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,8717 TL

44,8717 TL Sterlin (£) Satış: 44,9002 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.591,97 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,9197 TL'den alış, 35,9369 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.741,34 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 6 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,4134 TL'den alış, 37,4623 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9230 liradan, euro 37,4080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,9210 liradan alınan dolar, 35,9230 liradan satılıyor.

37,4060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,4080 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,9250 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4360 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.