GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,6433 liradan, euro 43,9646 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,6433 TL 38,6461 TL Euro (€) 43,9646 TL 43,9703 TL İngiliz Sterlini (£) 51,6401 TL 51,6611 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,6433 TL

38,6433 TL Dolar ($) Satış: 38,6461 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,9646 TL

43,9646 TL Euro (€) Satış: 43,9703 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,6401 TL

51,6401 TL Sterlin (£) Satış: 51,6611 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.864,33 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,6433 TL'den alış, 38,6461 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.396,46 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,9646 TL'den alış, 43,9703 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, euro 43,9700 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor.

43,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,9700 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6050 lira, euronun satış fiyatı ise 43,8560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estiriyor.

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşayabileceğini ve riskli varlıklara alımlar getirebileceğini söyledi.

Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu ortamda bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

POWELL'IN KULLANACAĞI "TON" DİKKATLERDE OLACAK

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri ve kullanacağı söylem tonunun yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktardı.