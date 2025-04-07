GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0063 liradan, euro 41,8468 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0063 TL 38,0128 TL Euro (€) 41,8468 TL 41,8662 TL İngiliz Sterlini (£) 49,0631 TL 49,0823 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0063 TL

38,0063 TL Dolar ($) Satış: 38,0128 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,8468 TL

41,8468 TL Euro (€) Satış: 41,8662 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 49,0631 TL

49,0631 TL Sterlin (£) Satış: 49,0823 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.800,63 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0063 TL'den alış, 38,0128 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.184,68 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,8468 TL'den alış, 41,8662 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0070 liradan, euro 41,8650 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro ise 41,8650 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0140 lira, euronun satış fiyatı ise 41,8720 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA DERİN SATIŞ BASKISIYLA BAŞLADI

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının tarihi şekilde yüksek kalmasına neden oluyor.

Fed'in mayıs ayında yüzde 53 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa borsaları cuma günü negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken, Çin'in misilleme adımları sonrası ilk işlem gününde derin satış baskısı etkili oluyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: