GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,3204 liradan, euro 36,8122 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,3204 TL 35,3287 TL Euro (€) 36,8122 TL 36,8298 TL İngiliz Sterlini (£) 44,3685 TL 44,3798 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,3204 TL

35,3204 TL Dolar ($) Satış: 35,3287 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,8122 TL

36,8122 TL Euro (€) Satış: 36,8298 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,3685 TL

44,3685 TL Sterlin (£) Satış: 44,3798 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.532,04 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,3204 TL'den alış, 35,3287 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.681,22 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,8122 TL'den alış, 36,8298 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3450 liradan, euro 36,7480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,3430 liradan, euro 36,7460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,3190 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7940 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybederek 108,3 seviyesinden kapanmasının ardından yeni işlem gününe yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalardaki belirsizlikle yön arayışını sürdürürken, şu sıralarda 76 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI