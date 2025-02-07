GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Şubat 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 7 Şubat euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,9747 liradan, euro 37,3625 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 7 Şubat 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

7 ŞUBAT 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

7 Şubat 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,9747 TL 35,9902 TL Euro (€) 37,3625 TL 37,3768 TL İngiliz Sterlini (£) 44,7508 TL 44,7710 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

7 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,9747 TL

35,9747 TL Dolar ($) Satış: 35,9902 TL

EURO

Euro (€) Alış: 37,3625 TL

37,3625 TL Euro (€) Satış: 37,3768 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,7508 TL

44,7508 TL Sterlin (£) Satış: 44,7710 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.597,47 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 7 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,9747 TL'den alış, 35,9902 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.736,25 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 7 Şubat 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 37,3625 TL'den alış, 37,3768 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9970 liradan, euro 37,3790 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,9950 liradan alınan dolar, 35,9970 liradan satılıyor.

37,3770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,3790 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,8990 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.