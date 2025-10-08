GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ekim 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ekim euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 41,7092 liradan, euro 48,5197 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 8 Ekim 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 EKİM 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Ekim 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 41,7092 TL 41,7155 TL Euro (€) 48,5197 TL 48,5271 TL İngiliz Sterlini (£) 56,0032 TL 56,0153 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 41,7092 TL

41,7092 TL Dolar ($) Satış: 41,7155 TL

EURO

Euro (€) Alış: 48,5197 TL

48,5197 TL Euro (€) Satış: 48,5271 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 56,0032 TL

56,0032 TL Sterlin (£) Satış: 56,0153 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 4.170,92 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,7092 TL'den alış, 41,7155 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.851,97 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Ekim 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,5197 TL'den alış, 48,5271 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7110 liradan, euro 48,4870 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,7090 liradan alınan dolar, 41,7110 liradan satılıyor.

48,4850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,4870 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,6860, euronun satış fiyatı ise 48,6560 lira olmuştu.