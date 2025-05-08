GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Mayıs 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Mayıs euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,6492 liradan, euro 43,7940 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 8 Mayıs 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 MAYIS 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Mayıs 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,6492 TL 38,6519 TL Euro (€) 43,7940 TL 43,8018 TL İngiliz Sterlini (£) 51,5020 TL 51,5443 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,6492 TL

38,6492 TL Dolar ($) Satış: 38,6519 TL

EURO

Euro (€) Alış: 43,7940 TL

43,7940 TL Euro (€) Satış: 43,8018 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 51,5020 TL

51,5020 TL Sterlin (£) Satış: 51,5443 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.864,92 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,6492 TL'den alış, 38,6519 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.379,40 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Mayıs 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 43,7940 TL'den alış, 43,8018 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, euro 43,8150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor.

43,8130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,8150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6390 lira, euronun satış fiyatı ise 43,9290 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

ABD'nin tarife adımları dünya ekonomileri için en önemli belirsizlik kaynaklarından olmayı sürdürürken, tarifelerin orta ve uzun vadede makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi, başta Fed olmak üzere küresel ekonomi aktörleri ve merkez bankalarının öngörülerini zorlaştırıyor.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğu aktarıldı.

Açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının sağlam kalmaya devam ettiği bildirildi.

Analistler, ABD ekonomisinde henüz tarifelerin etkilerine ilişkin sinyallerin net olmadığını ve göstergelerin ekonominin istikrarlı bir durumda olduğunu ifade ederek, istihdam piyasasındaki soğuma ve büyümeye yönelik risklerin artmasının Fed'in işini zorlaştıracağını söyledi.

Yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin Fed'in odağında olduğunu ifade eden analistler, önümüzdeki dönemde istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadele stratejisinde temel değişimlere neden olabileceğini kaydetti.