GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0086 liradan, euro 41,6085 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 8 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0086 TL 38,0115 TL Euro (€) 41,6085 TL 41,6187 TL İngiliz Sterlini (£) 48,5097 TL 48,5316 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0086 TL

38,0086 TL Dolar ($) Satış: 38,0115 TL

EURO

Euro (€) Alış: 41,6085 TL

41,6085 TL Euro (€) Satış: 41,6187 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 48,5097 TL

48,5097 TL Sterlin (£) Satış: 48,5316 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.800,86 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0086 TL'den alış, 38,0115 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.160,85 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 41,6085 TL'den alış, 41,6187 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 41,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor.

41,6700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 41,6720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 41,6450 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TOPARLANMA EĞİLİMİNDE

Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.