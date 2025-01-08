GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 8 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,3668 liradan, euro 36,6108 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 8 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

8 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

8 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,3668 TL 35,3753 TL Euro (€) 36,6108 TL 36,6288 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1715 TL 44,1822 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

8 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,3668 TL

35,3668 TL Dolar ($) Satış: 35,3753 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,6108 TL

36,6108 TL Euro (€) Satış: 36,6288 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1715 TL

44,1715 TL Sterlin (£) Satış: 44,1822 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.536,68 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 8 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,3668 TL'den alış, 35,3753 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.661,08 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 8 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,6108 TL'den alış, 36,6288 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3470 liradan, euro 36,6410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3450 liradan alınan dolar, 35,3470 liradan satılıyor.

36,6390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3400 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7630 lira olmuştu.