GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Nisan 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Nisan euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 38,0059 liradan, euro 42,0874 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 9 Nisan 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 NİSAN 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Nisan 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 38,0059 TL 38,0181 TL Euro (€) 42,0874 TL 42,1114 TL İngiliz Sterlini (£) 48,7987 TL 48,8488 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

9 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 38,0059 TL

38,0059 TL Dolar ($) Satış: 38,0181 TL

EURO

Euro (€) Alış: 42,0874 TL

42,0874 TL Euro (€) Satış: 42,1114 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 48,7987 TL

48,7987 TL Sterlin (£) Satış: 48,8488 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.800,59 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 9 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 38,0059 TL'den alış, 38,0181 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 4.208,74 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 9 Nisan 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 42,0874 TL'den alış, 42,1114 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 42,0320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor.

42,0300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TARİFE RESTLEŞMELERİNİN İKİNCİ DALGASI HİSSEDİLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, piyasalardaki yüksek risk algısını artırmaya devam ediyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişelerin artması, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan Fed'in gelecek dönem politikalarına dair belirsizlikleri daha da belirgin hale getiriyor.