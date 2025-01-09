GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Ocak 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 9 Ocak euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,3501 liradan, euro 36,5097 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 9 Ocak 2025 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

9 OCAK 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

9 Ocak 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,3501 TL 35,3670 TL Euro (€) 36,5097 TL 36,5532 TL İngiliz Sterlini (£) 43,6099 TL 43,6488 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

9 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,3501 TL

35,3501 TL Dolar ($) Satış: 35,3670 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,5097 TL

36,5097 TL Euro (€) Satış: 36,5532 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 43,6099 TL

43,6099 TL Sterlin (£) Satış: 43,6488 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.535,01 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 9 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,3501 TL'den alış, 35,3670 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.650,97 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 9 Ocak 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,5097 TL'den alış, 36,5532 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3640 liradan, euro 36,4490 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3620 liradan alınan dolar, 35,3640 liradan satılıyor.

36,4470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4490 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,3640 lira, euronun satış fiyatı ise 36,4040 lira olmuştu.