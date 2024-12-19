GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: FED faiz kararı sonrası Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Aralık 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl?

Dolar kaç TL, ne kadar? 18 Aralık euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 35,0306 liradan, euro 36,3871 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunu güngeme getiriyor. Peki, FED faiz kararı sonrası dolar kaç tl, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 18 Aralık 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte Euro, dolar, sterlin fiyatları!

18 ARALIK 2024 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?

18 Aralık 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 35,0306 TL 35,0620 TL Euro (€) 36,3871 TL 36,4166 TL İngiliz Sterlini (£) 44,1204 TL 44,1544 TL

*Döviz fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

ABD DOLARI, EURO STERLİN KURLARI

18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:

ABD Doları

Dolar ($) Alış: 35,0306 TL

35,0306 TL Dolar ($) Satış: 35,0620 TL

EURO

Euro (€) Alış: 36,3871 TL

36,3871 TL Euro (€) Satış: 36,4166 TL

STERLİN

Sterlin (£) Alış: 44,1204 TL

44,1204 TL Sterlin (£) Satış: 44,1544 TL

100 dolar ne kadar, kaç TL?

100 dolar toplamda 3.503,06 Türk lirasına eşittir.

1 dolar ne kadar, kaç TL?

1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 35,0306 TL'den alış, 35,0620 TL'den satış işlemi görmektedir.

100 euro ne kadar, kaç TL?

100 euro toplamda 3.638,71 Türk Lirasına eşittir.

1 euro ne kadar, kaç TL?

1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 18 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 36,3871 TL'den alış, 36,4166 TL'den satış işlemi görmektedir.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türk lirası karşısında da yükselişine istikrarlı bir şekilde devam eden dolar, 35,0420 liradan, euro 36,4900 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,0400 liradan alınan dolar, 35,0420 liradan satılıyor.

36,4880 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4900 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7870 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.