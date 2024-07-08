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Güncel satış fiyatları: Altın haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk gününde altın, alım satımlarda geçtiğimiz haftayla aynı düzeyde işlem görüyor.

Ekonomi
  • 08.07.2024 10:01
  • Giriş: 08.07.2024 10:01
  • Güncelleme: 08.07.2024 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
Güncel satış fiyatları: Altın haftaya nasıl başladı?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatları, yeni haftaya, geçtiğimiz haftanın son günüyle aynı düzeyde başladı.

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 2.499,86 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.109,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 8.211,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 16.383,70 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.370,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 41.084,88 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.383,41 dolar

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
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