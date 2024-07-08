Güncel satış fiyatları: Altın haftaya nasıl başladı?
Yeni haftanın ilk gününde altın, alım satımlarda geçtiğimiz haftayla aynı düzeyde işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatları, yeni haftaya, geçtiğimiz haftanın son günüyle aynı düzeyde başladı.
Güncel altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 2.499,86 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.109,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 8.211,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 16.383,70 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.370,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 41.084,88 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.383,41 dolar