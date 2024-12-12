Güncel Suriye haritası: Kim, nereyi kontrol ediyor?

Suriye'de Beşar Esad'ın HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar tarafından devrilmesinin ardından çatışmalar sürüyor. Idlib'e sıkışan cihatçıların Halep'i ele geçirmesinden beri geçen sürede ülke genelinde önemli şehirlerin kontrolü sık sık el değiştirdi.

HTŞ ve cihatçılar, yaklaşık 3 hafta önce Suriye Ordusu'nun elinde bulunan toprakların büyük kısmını ele geçirdi. Idlib'den başlayarak Halep, Hama, Humus, başkent Şam, Dera ve Lazkiye gibi önemli şehirlerde HTŞ'nin hakimiyeti bulunuyor.

SMO TOPRAK GENİŞLETTİ

Cihatçılar gibi Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) da toprak genişletti. Türkiye ve Suriye sınırında TSK'nin düzenlediği operasyon bölgelerine yerleştirilen SMO, Tel Rıfat ve Menbiç'i Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) alarak SDG'yi Fırat Nehri'nin batısından çıkardı.

SDG KUZEYDOĞUYA HAKİM

SDG ise Suriye Ordusu'ndan boşalan Deyrizor'a yerleşti. Suriye topraklarının yaklaşık üçte birine sahip olan SDG, ülkenin kuzeydoğusunu ve Irak'ın kuzey sınırını neredeyse tamamen kontrol ediyor. YPG öncülüğündeki SDG, Rakka, Kamışlı ve Haseke gibi önemli kentlere sahip.

Esad yönetimine bağlı askerler ise yalnızca Lazkiye'deki askerî üslerde varlık gösteriyorlar. Tutuklanmayan veya öldürülmeyen askerlerin bir kısmının silah bırakarak sivil yerleşim yerlerine döndüğü, bir kısmının ise Esad karşıtı silahlı güçlere katıldığı biliniyor.

İSRAİL İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail de Suriye'deki kaostan faydalanarak topraklarını genişletti. Suriye'nin güneyinde bulunan ve 1967'de işgal ettiği, 1981'de tek taraflı ilhak ettiği Golan Tepelerindeki askerî gücünü artıran İsrail, daha da kuzeye çıkarak Şam'ın 25 kilometre güneybatısına yerleşti. İsrail, söz konusu işgalin 'geçici' olduğunu öne sürüyor.