GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek için İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra Öztürk akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar sonucunda olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Akarcalı Mahallesi yakınında kayıp gence ulaşıldı.
Sudan çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.