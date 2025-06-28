GÜNCELLEME - Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Turunçova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Havadan ve karadan hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.