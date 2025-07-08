GÜNCELLEME - Ataşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı
KAZA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ İLE DETAYLAR EKLENDİ
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.