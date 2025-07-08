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GÜNCELLEME - Ataşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı

KAZA ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ İLE DETAYLAR EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 08.07.2025 16:24
  • Giriş: 08.07.2025 16:24
  • Güncelleme: 08.07.2025 16:24
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Ataşehir'de ağaca çarpan otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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