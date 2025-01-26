Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 22:08
  • Giriş: 26.01.2025 22:08
  • Güncelleme: 26.01.2025 22:08
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan diğer sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil, Yazıdere Mahallesi'nde Mittat Bayan idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü M.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol