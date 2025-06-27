GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.