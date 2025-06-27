Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 27.06.2025 21:45
  • Giriş: 27.06.2025 21:45
  • Güncelleme: 27.06.2025 21:45
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altında

BALIKESİR (AA)- Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol