GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

MUĞLA (AA) - Kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle bir evin istinat duvarının çöktüğü, bazı cadde ve sokakların göle döndüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Turistik ilçede gece saatlerinde kuvvetli sağanakla birlikte dolu da etkili oldu.

Yağış nedeniyle Çırkan Mahallesi'nde iki katlı bir evin istinat duvarı çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye giden itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri bölgedeki altı hanede yaşayan 15 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Ayağında alçı olan bir kişi, ekiplerce evden alınarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Bölgede yapılacak incelemelerin ardından istinat duvarı çöken binayla ilgili karar verileceği belirtildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Atatürk Bulvarı ile Gümbet Kavşağı istikametinde yoğun yağmur suları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Bazı araçlar yoğun su birikintisinde güçlükle ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yoldaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İlçedeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar evlerinin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba sarf etti. Bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.

Polis ekipleri devriye yaparak özellikle ana yol ve cadde aralarında herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

Konacık ve Gümbet bölgesindeki derelerden gelen sular Bitez Mahallesi'nden denize ulaştı. Derelerin debisi yükselirken, bölgedeki bazı cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

İlçeye yaklaşık 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Belediye ekipleri Gümbet Mahallesi'nde vidanjör ve iş makineleri yardımıyla temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan yağmur sularının taşıdığı atıklar da sahilde kirliliğe neden oldu.