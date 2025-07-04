GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Biçerdöverden kaynaklanan yangın nedeniyle operatör hakkında adli işlem başlatıldı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
Kaynak: AA
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çan'ın Dondurma köyünde tarım arazisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 7 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 1 dozer ve 98 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, biçerdöverden kaynaklanan yangın nedeniyle operatör hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, yangın bölgesine gelerek Dondurma köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.