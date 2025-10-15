GÜNCELLEME - Çankırı'da 3 ev ile 4 samanlık yandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanan 3 ev ile 4 samanlık havadan görüntülendi.

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta birbirine bitişik halde olan Rasim K, Muhittin Y. ile Recep D'ye ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyerek yakındaki samanlıklara da sıçrayan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

22 personel ve 15 araçla müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında 3 ev ile 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.