GÜNCELLEME - Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ İLE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Abdullah B. idaresindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, Hassa-Gaziantep kara yolu Girne Mahallesi Bintaş kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Abdullah B. ile araç içerisinde bulunan Sevda B, Beyza Hayriye B, Nizamettin C, Zülal K. ve Sariye K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda B, Beyza Hayriye B. ve Nizamettin C. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta dönüş yapan otomobile çekicinin yandan çarpması yer alıyor.