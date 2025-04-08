GÜNCELLEME - İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur Türkol (27) idaresindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, Akçay Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Onur Türkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı görülüyor.
Kayıtlarda kazayı gören bir taksi sürücüsünün aracını park ederek yardıma geldiği görülüyor.