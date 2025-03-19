GÜNCELLEME - Kar nedeniyle tek yönü kapanan Denizli-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan Antalya istikameti, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Bölgede kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekleyen sürücüler daha sonra yoluna devam etti.

Polis ekiplerinin bölgede denetimleri devam ediyor. Trafik ekipleri güzergahta oluşturduğu uygulama noktalarında kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajdaki araçların geçişine izin vermiyor.