GÜNCELLEME - Malatya'da servis minibüsünün çarptığı genç hayatını kaybetti

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsünün çarptığı genç yaşamını yitirdi.

Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Viraj Kavşak mevkisinde ilerleyen servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut U'ya (23) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mert Umut U, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu kazaya karışan servis sürücüsünün Ü.T. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.