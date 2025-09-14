Giriş / Abone Ol
Kavga anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi KAVGAYA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Ajans Haberleri
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kavga anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

