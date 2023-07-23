GÜNCELLEME - Mersin'de nişanlısını darbeden şüpheli tutuklandı
Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi ADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ
Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, nişanlısını mağazada darbeden zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre A.Y. (19), Şevketsümer Mahallesi'ndeki mağazada nişanlısı S.G'nin saldırısına uğradı.
Darp sonucu yaralanan genç kız, kendi imkanlarıyla gittiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.