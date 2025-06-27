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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 27.06.2025 19:45
  • Giriş: 27.06.2025 19:45
  • Güncelleme: 27.06.2025 19:45
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen bir araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

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