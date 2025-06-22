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GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 17:03
  • Giriş: 22.06.2025 17:03
  • Güncelleme: 22.06.2025 17:03
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

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