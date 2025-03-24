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GÜNCELLEME - Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 24.03.2025 18:45
  • Giriş: 24.03.2025 18:45
  • Güncelleme: 24.03.2025 18:45
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Pendik'te bir depoda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güzelyalı Mahallesi Alınteri Sokak'ta inşaat malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yan tarafındaki 4 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında depoda ve binada hasar oluştu.

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