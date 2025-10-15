GÜNCELLEME - Şırnak'ta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
Kaynak: AA
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Berhan S'nin kullandığı motosiklet, İpekyolu Caddesi Ahmet Kaya Parkı Kavşağı'nda M.O. idaresindeki 27 AHK 908 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hafif ticari aracın motosikletle çarpışması, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün savrulması, kazanın hemen ardından vatandaşların koşması yer alıyor.