GÜNCELLEME - Şişli'de takla atan taksinin sürücüsü yaralandı
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Şişli'de kontrolden çıkarak takla atan taksinin sürücüsü yaralanırken, aracın yokuştan hızla indiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir Mahallesi Lalezar Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 THP 28 plakalı taksi, takla attı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Kadir Erdağı, kazaya ilişkin, "Marketten su almış. Daha sonra taksinin bir anda freni patlıyor. Bariyerlerin üzerinden takla atarak buraya düşüyor." dedi.
Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin yokuştan hızla indiği anlar yer alıyor. Kayıtlarda, aracın sokağın bitiminde, merdivenlerin başındaki bariyerleri de aştığı görülüyor.