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GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi öldü

YARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Ajans Haberleri
  • 21.03.2025 20:24
  • Giriş: 21.03.2025 20:24
  • Güncelleme: 21.03.2025 20:24
Kaynak: AA
GÜNCELLEME - Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç ile A.A. yönetimindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobil Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A'ya çarptı.

Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A. hastanede yaşamını yitirdi.

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