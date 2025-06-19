GÜNCELLEME - Trabzon'da alt geçitte bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde alt geçitte bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçenin Fenerler Mahallesi'ndeki alt geçitte S.S, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından teslim olan A.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından Vakfıkebir Adliyesi'ne sevk edildi.

A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.