Günday’ın onur konuğu olduğu fuara yoğun ilgi

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İZKİTAP – 4. İzmir Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgisiyle devam ediyor. İZKİTAP’ın onur konuğu yazarı ise yurt içi ve yurt dışında pek çok prestijli ödülün sahibi yazar ve senarist Hakan Günday oldu.

Fuarın açılış gününde okurları ile buluşan Günday, kitaplarının yanı sıra Şahsiyet, Müslüm, Daha gibi film ve dizi senaryoları hakkında kitapseverlerle sohbet etti. Kral Şakir karakterinin yaratıcısı, animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu da, İZKİTAP’TA sevenleri ile buluştu. Özellikle Kral Şakir karakterini çok seven çocuklar, bu karakterle büyümüş olan yetişkinler ve öğretmenler, Varol Yaşaroğlu söyleşine gelenler arasındaydı.

200’ün üzerinde yayınevi, sahaflar, uluslararası konuk yazarlar ve sergilerle zengin bir içerik sunan İZKİTAP, her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 3 Kasım’a kadar kitapseverleri birbirinden ünlü yazarlar ve etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.