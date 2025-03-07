Günde 130 hastaya bakan Hekim Kesgin istifa etti

Haber Merkezi

Ülkedeki sağlık sisteminin giderek çıkmaza girmesi sonucu hekimler ya kamudan istifa ediyor ya emekliye ayrılıyor ya da yurtdışına gidiyor. Bunun son örneği kamuda çalışan Dr. Abdullah Kesgin oldu. Dr. Kesgin, sosyal medya hesabından istifasını duyurduğu videoda, sağlık sisteminin işleyişine olan inancını kaybettiğini ve artık dayanamayacağını söyledi.

Dr. Abdullah Kesgin

Kesgin, videoda şunları söyledi: "İnanmadığım bir işi yapmaya zorladılar beni. Yöneticiler günü kurtarmak üzere plan yapıyorlar. Bir hastaya ancak 20 dakika ayırabilirsem onun neler yapacağını, nasıl hareket edeceğini anlatabilirim, muayene edebilirim. Hadımköy’de bir sağlık ocağına re’sen atadılar. Günde 130 hasta, muayene süresi 3 dakika. Sırtını mı dinleyeceğim, karnına mı bakacağım, diyet mi anlatacağım. İnanmadığım işi ben yapmayacağım. Belki tıbbiyeye, tıbba, mesleğime ilaç sektörü inanmıyor, yöneticiler de inanmıyor. Ben mesleğime inanıyorum."