Günde 18 çocuk istismarı suçu işleniyor

Türkiye’nin utanç tablosu, ceza mahkemelerindeki dosyaların detaylarına yönelik verilere yansıdı.

Çocukların cinsel istismarı suçundan açılan dosya sayısının 15 bini geçtiği 2024 yılında, günde onlarca istismar suçu işlendiği ortaya çıktı.

2024’te 7 bin 310 sanık, çocukların cinsel istismarı suçundan mahkûmiyet giydi. Çocukların cinsel istismarı suçundan hüküm giyen toplam 393 sanığın cezası ise “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı ile ertelendi. Çocukların cinsel istismarı suçundan yargılanan 7 bin 109 sanık ise beraat etti.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 103’üncü maddesi ile düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerine taşınan ve yargılaması gerçekleştirilen dosyaların toplam sayısı, 2024’ün sonunda 15 bin 227 olarak gerçekleşti. Ceza mahkemelerinde hâkim önüne gelen dosyalardaki toplam suç sayısı ise kayıtlara, 18 bin 884 olarak geçti. Suç sayısı üzerinden yapılan hesap doğrultusunda, Türkiye’de 2024 yılında günde en az 18 çocuk istismarı suçu işlendiği belirtildi. Benzer bir tablo, “Reşit olmayanla cinsel ilişki” dosyalarında da yaşandı. Reşit olmayanla cinsel ilişki kapsamında 2024’te ceza mahkemelerine taşınan dosyalarda toplam 2 bin 294 adet suç olduğu bildirildi.

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BİR YILDA ÇARPICI ARTIŞ!

Ülkede çocuk olmanın ağırlığı, cinsel istismar dosyalarının yanı sıra suça sürüklenen çocuklara yönelik istatistiklere de yansıdı. Suç işlediği gerekçesiyle 2023 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 78 bin 173 iken bir sene sonra bu sayı giderek arttı. 2024’te aynı gerekçeyle hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı en az 134 bin 383 olarak belirlendi.