Günde 2 bin genç savaşta ölüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’yı masaya oturtma niyetini bir kez daha dile getirirken ayrı düştüğü yakın müttefiki Avrupa savaşı körüklemeyi sürdürüyor.

Ukrayna'daki savaştan dolayı eski Başkan Joe Biden'ı ‘‘Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı" sözleriyle eleştiren Trump, "Biden bu savaşa hiç izin vermemeliydi. Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın’’ ifadesini kullandı.

RUSYA’YI İKNA EDERİZ

Ateşkesin yakında olduğunu ifade eden Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna'yla çok iyi görüşmeler yaptık. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya'yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz" diye konuştu.

Trump, savaş nedeniyle "günde yaklaşık 2 bin genç insanın öldüğünü" belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm gelişmeler 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyordu. Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu."

ABD başkanı, savaşı 24 saat içinde bitirebileceği yönündeki sözlerine ilişkin ise, “Bunu söylediğimde biraz istihza ettim. Kastettiğim bunu bitirmek istediğimdi” ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME MÜMKÜN

Batı emperyalizminin savaş örgütü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupa ve ABD’nin, Ukrayna’daki savaş sona erdikten sonra Rusya ile ilişkilerini normalleştirebileceğini; ayrıca Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlamak için NATO’nun doğrudan müdahil olmasının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden bir gün sonra konuşan Rutte, “Ruslar hakkında naif olmayalım. Ama uzun vadede Rusya burada ve Rusya kaybolmayacak” dedi.

Genel Sekreter, Ukrayna ile Rusya arasında uygulanması öngörülen 30 günlük ateşkes planını "çok akıllıca bir plan" olarak nitelendirerek gelişmelerden "memnun" olduğunu kaydetti. Rutte, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Trump yönetimi, bu savaşın çıkmazını kırdı çünkü Ruslarla diyalog kurmaya başladılar. Bence bu, Ukraynalılar için olumlu bir durum."

DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKARDI

AB Yüksek Temsilci Kaja Kallas ise Ukrayna'ya 40 milyar euroya kadar yeni askeri destek sağlanmasını öngören plan sundu. Planın gerçekleşmesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl sağladığı savunma yardımı iki kat artmış olacak.

"Kallas girişimi" olarak adlandırılan plan, topçu mühimmatı, hava savunma sistemleri, füzeler, insansız hava araçları ve savaş uçaklarına özel vurgu yaparak, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırı savaşına karşı öncelikli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Avrupa’nın savaş yığınağı “birlik” içinde de tartışmalara neden oluyor. Macaristan, Ukrayna'ya askeri yardım konusunda, geçen hafta yapılan özel zirvenin ortak sonuç bildirgesini engelleyen sert eleştirilerde bulunmuştu. Başbakan Viktor Orbán, bu yardımı, Trump’ın savaşan taraflar arasında çözüm arayışına ters düşen "savaş yanlısı" bir gündem olarak tanımlamıştı.

MELONİ DE KARŞI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Ukrayna'ya etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışacaklarını, ancak İtalya'nın bu ülkede konuşlandırılması muhtemel bir askeri güce katılmasının öngörülmediğini bildirdi.