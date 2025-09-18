Günde 50’den fazla şiddet

HABER MERKEZİ

Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere kurulan Beyaz Kod Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında günde 50'den fazla şiddet bildirimi yapıldığını açıkladı.

Odadan yapılan açıklamada, dün Mardin Artuklu'daki Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde çalışan aile hekiminin saldırıya uğradığı anımsatılarak "Sağlık kurumlarında karşılaştığımız şiddet vahşete dönüşmüş durumdadır" denildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Tabip Odası, 2023 yılında Beyaz Kod'a günde 50'den fazla şiddet bildirimi yapıldığı görülüyor. Ülkemizde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 84'ü görevi başında en az 1 kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalıyor. Türk Ceza Kanunu'nda 'Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet' başlığıyla yeni bir suç kategorisi tanımlanmalıdır."

ATO, geçen günlerde yaptığı açıklamada ise Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana en az 122 bin şiddet bildirimi yapıldığını belirtmişti.