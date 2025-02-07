Günde 6 işçi çalışırken öldü

Emek Servisi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği, her ay yüzlerce işçinin çalışırken ölmesine neden oluyor. İşçiler, işyeri yolunda, fabrikalarda, bürolarda, şantiyelerde çalışırken alınmayan önlemler yüzünden iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin derlediği bilgilere göre ocak ayında en az 177 işçi, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ay boyunca her gün neredeyse 6 işçi, iş cinayetlerinde öldü.

İş cinayetlerinde inşaat, taşımacılık, konaklama ve tarım işkolları en fazla ölümün kaydedildiği işkolları oldu. İSİG Meclisi'nin raporunda, "Patronların maliyet görüp İSİG önlemlerini almaması ya da yetersiz alması, devletin gerekli denetimleri yapmaması, aşırı-uzun-yoğun çalıştırma ve sendikal örgütlenmenin engellenmesi iş cinayetlerinin temel nedenlerini oluşturuyor" denildi.

Ölenlerin yüzde 36'sı 50 yaşın üzerindeydi. Geçtiğimiz ay ölen her 3 işçiden 1'i, emeklilik çağında olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçilerdi. 65 yaş ve üzeri 9 kişi, yaşlılık çağlarına rağmen çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. En az 5 çocuk da bu ay iş cinayetlerinde öldü. Ocak ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 15’i kadın işçiydi. Kadın işçilerin 8’i konaklama, 3’ü cam, 1’i metal, 1’i lojistik, 1’i sağlık ve 1’i genel işler işkolunda çalışıyordu. Ocak ayında 13 göçmen işçi de yaşamını yitirdi. Ölen 177 işçinin yalnızca 5'i sendika üyesiydi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle sıralandı:

• 15-17 yaş arası 5 çocuk işçi,

• 18-29 yaş arası 34 işçi,

• 30-49 yaş arası 67 işçi,

• 50-64 yaş arası 53 işçi,

• 65 yaş ve üstü 9 işçi

• Yaşı tespit edilemeyen 9 işçi

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İŞKOLLARINA GÖRE ÖLÜMLER

İŞÇİLER NEDEN ÖLDÜ?