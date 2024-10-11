Günde yedi kadına şiddet

Haber Merkezi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 1 Temmuz 30 Eylül 2024’ü kapsayan raporuna göre, 3 ayda 636 kadın erkek şiddetine maruz bırakıldı ya da hayattan koparıldı. Kadınların çoğu faillerini dahi tanımazken kız çocuklarına yönelik şiddetin artışı da dikkat çekti. 636 kadının 117’si katledilirken, 110 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu kadınların 163’ü fiziksel şiddet gördü, 147 kadın seks işçiliğine zorlandı. Öte yandan 42 kadın istismara, 3 kadın ise cinsel saldırıya maruz kaldı.

HER YER TEHLİKELİ

Çalışmada faillerin yakınlık derecesi ve şiddet türünü karşılaştırıldı. Rapora göre, kadınlar ve kız çocukları evlerinde kendilerini güvende hissetmedi. Kadınlara yüzde 15,6 ile en çok evli olduğu erkekler saldırdı. Failleri sırayla; boşanma aşamasındaki erkekler, eskiden evli olduğu, beraber olduğu ve akrabaları takip etti. Buna göre, cinayetlerin yüzde 23,1’i evli olduğu erkekler, yüzde 12’si boşanma aşamasındaki erkekler, yüzde 11,1’i mağdurun babası işledi. İstismarın failleri ise çoğunlukla kadınların tanımadığı erkekler oldu.

FAİLLER TANIDIK

Rapora göre, yüzde 73,8’i tanımadığı erkek, yüzde 9,5’i tanıdığı erkek, yüzde 7,1’i ise öğretmenleri tarafından yaşandı. Kadınlar psikolojik, ekonomik gibi şiddet türleri arasında en çok fiziksel şiddete maruz bırakıldı. Şiddet ve yaralamaların yüzde 35,6’sı eskiden evli olduğu erkekler tarafından gerçekleştirildi. Bu failleri yüzde 12,3 ile tanımadığı erkekler, yüzde 8,6 ile de babası takip etti. Kadınların ve kız çocukların yaşadığı cinsel saldırıların ise tamamı tanımadığı erkekler tarafın[1]dan gerçekleşti. Merkez basına yansıyan olaylardaki cinayetlerin çoğunun yüzde 14,5’inin İstanbul’da işlendiği görüldü. İstanbul’u yüzde 7,7 ile Ankara, yüzde 6,8’i İzmir’in takip ettiği görüldü. İstismar da en çok yüzde 31’i İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u yüzde 7,1’i Edirne, Muğla ve Sakarya takip etti. Rapora göre cinsel saldırı olaylarının yaşandığı kentler ise Muğla, Denizli ve Hatay oldu.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Öte taraftan Ankara’da boşandığı Sinan Özçelik tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sinem T.’nin davası Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Tutuklu sanık Sinan Özçelik, "Ben pişmanım fakat benden korkuyor da ben tahliye edildikten sonra o 10 gün içinde istesem öldürmez miydim? Medyanın baskısıyla tutuklandım" şeklinde konuştu. Tutuklu sanık Sinan Özçelik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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KIZ ÇOCUKLARI RİSK ALTINDA

Rapora göre, erkek şiddetine maruz bırakılan ya da hayattan koparılan kadınların ve kız çocuklarının yaş aralığı şöyle: